Calciomercato Juve, rottura col club: addio nel 2022

Ultimissime notizie di calciomercato per la Juventus con aggiornamenti di un calciatore pronto a cambiare maglia e dire addio. Una notizia che riguarda molto da vicino la Juventus di Agnelli che ha deciso di muoversi già tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione. Nel 2022 ci sarà un addio.

Calciomercato Juventus, rottura col club e addio

Arrivano aggiornamenti di calciomercato per la Juventus che potrebbe essere coinvolta in un affare di mercato importante. Perché nel 2022 ci sarà un addio già più che deciso a causa della rottura col club e con l'allenatore. Il club bianconero mette gli occhi su Gigio Donnarumma del PSG che può già dire addio e la Juventus prova a chiudere l'acquisto con un trasferimento importantissimo. La società sta cercando un portiere per sostituire Szczesny e Donnarumma è il sogno della Juve già dalla scorsa sessione di mercato. Lo stesso Donnarumma è in rottura con il Paris Saint Germian per le continue panchine.

Ultimissime notizie di calciomercato

Calciomercato, Donnarumma lascia il PSG per la Juve

E' abbastanza forte il mal di pancia dell’ex portiere del Milan Gigio Donnarumma (obiettivo della Juventus) che è considerato una riserva al PSG. Sono solo 2 le partite da titolare del giovane portiere italiano nelle prime 9 uscite stagionali del club parigino, con Pochettino che continua a preferirgli Keylor Navas. Donnarumma ha chiesto a Raiola di lasciare il PSG e può firmare con la Juventus. Perché il club bianconero ha provato a prendere il portiere già la scorsa estate a parametro zero, ma non ha potuto affrontare la forza economica del PSG per l'alto ingaggio offerto. Intanto, nel 2022 la Juve dovrà sostituire Szczesny e vuole affidarsi proprio a Donnarumma, ci sarà sicuramente un tentativo per chiudere il colpo di mercato.

Donnarumma Juve, decisivo Raiola

Da miglior giocatore dell'Europeo 2020 a panchinaro del PSG. Non ci sta Donnarumma che chiede la cessione e ora Raiola dovrà attiversi e pensa alla Juventus. Il club bianconero sta rientrando nei conti in rosso e il prossimo anno potrà fare un tentativo per un giocatore seguito da anni. A maggior ragione oggi che Szczesny non da garanzie. La Juventus conta su Raiola per acquistare Donnarumma nel 2022, il potente agente ha un ottimo rapporto con la Juve e la famiglia Agnelli.

