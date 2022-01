Salernitana: colpo Diego Costa! Pazza idea di Sabatini che fa sognare i tifosi

Ultimissime notizie di calciomercato Serie A con la Salernitana scatenata con il nuovo presidente Iervolino e direttore sportivo Sabatini che lavorano all'acquisto di Diego Costa alla Salernitana. Il calciatore è attualmente svincolato.

Calciomercato Salernitana: colpo Diego Costa

Arrivano aggiornamenti importanti e conferme riguardo il trasferimento di Diego Costa alla Salernitana che fa sognare i tifosi campani. Il nuovo progetto con l'arrivo del presidente Iervolino e del direttore sportivo Sabatini porta sviluppi già significativi. Perché la Salernitana pensa all'ingaggio di Diego Costa da svincolato per restare in Serie A ed evitare la retrocessione. In arrivo aggiornamenti per i tifosi della Salernitana nelle prossime ore. Intanto, questo quanto confermato dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo ufficiale Twitter:

Pazza idea di Walter Sabatini per l’attacco della Salernitana: avviati i contatti per lo svincolato Diego Costa, che il diesse umbro aveva già provato a prendere l’estate scorsa al Bologna. I granata ci provano.

