Calciomercato, De Zerbi allo Shakhtar! Due anni di contratto, il sostituto sarà Vincenzo Italiano

Calciomercato - Roberto De zerbi allo Shakhtar Donetsk! L'allenatore italiano pronto a lasciare Sassuolo dopo le ultime tre partite di campionato. Arrivano le ultime notizie di calciomercato da Sassuolo News che svela il passaggio di De Zerbi al club ucraino dello Shakhtar Donetsk. Accettato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo da oltre 2 milioni di euro a stagione più bonus. Secondo le ultimissime di mercato in pole per sostituire De Zerbi al Sassuolo ci sarebbe Vincenzo Italiano dello Spezia. Entrambi i tecnici erano finiti nel mirino del Napoli per il dopo Gattuso.