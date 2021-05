Calciomercato: Calhanoglu-Juventus, intesa vicina! Colpo a parametro zero

Calciomercato - Calhanoglu Juventus, novità importantissime di mercato. La Juventus è in lotta per la qualificazione alla Champions League, proprio con il Milan (dove ha perso lo scontro diretto la scorsa domenica all'Allianz) e anche Atalanta e Napoli. Intanto, continua il fortissimo pressing su Hakan Calhanoglu da parte della Juve.

Calhanoglu Juventus

Calciomercato: Calhanoglu Juventus, le ultime notizie

Secondo le ultimissime notizie di mercato riportate da calciomercato.com, la Juventus sarebbe pronta a garantire a Calhanoglu i 5 milioni d'ingaggio che ha richiesto al Milan che però si è fermata a quattro. Il futuro di Calhanoglu non è scontato, a Torino sono sicuri che l’offerta presentata possa far vacillare definitivamente calciatore ed entourage, ma c’è la variabile Champions che può essere determinante. Perché la Juve potrebbe non giocare in Champions League il prossimo anno. Intanto, Elliot non molla per fargli firmare il rinnovo. Ora però ci sono passi concreti della Juve per il turco.