Calciomercato, affare Simeone: anche il Napoli e Lazio sulle sue tracce, non solo Valencia

Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Arena il futuro di Giovanni Simeone è ancora tutto da decifrare ma all'orizzonte ci sarebbero diverse squadre interessate.

Calciomercato

L'Hellas Verona a fine stagione potrà riscattare Simeone dal Cagliari per 12 milioni di euro.

Il presidente Setti e il ds D'Amico hanno rinviato il discorso a fine stagione, quando Simeone potrebbe essere riscattato per poi essere protagonista di una successiva plusvalenza.

In Italia lo seguono Lazio e Napoli, ma oggi Simeone è soprattutto un'idea del Valencia. L'Atletico Madrid, club in cui allena suo papà, non è invece una possibilità.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli