Calciomercato Napoli, Sportitalia: "Richieste chiare di Ancelotti a Giuntoli! ADL tratta di persona"

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie calcio Napoli, Carlo Ancelotti ha messo nel mirino del calcio Napoli Ignacio Pussetto! L'esterno destro dell'Udinese sta facendo benissimo al suo primo campionato in Serie A con la squadra friulana. Pussetto è seguito con attenzione anche da Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli calcio e dal presidente Aurelio De Laurentiis. che è in ottimi rapporti con l'Udinese visti i tanti affari fatti negli ultimi anni. A riportarlo è Michele Criscitiello di Sportitalia su Tuttomercatoweb Napoli.

SSC Napoli - Secondo quanto sostiene il collega Michele Criscitiello di Sportitalia, sulle pagine di Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe guardando con molta attenzione a Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna dall'Udinese:

"L'Inter ha una opzione per Rodrigo De Paul, argentino dell'Udinese. Opzione nulla di più. C'è anche il Napoli. De Paul non pensa all'Inter. Ancelotti prepara un mercato rivoluzionario per il Napoli. Giuntoli vuole Lasagna. Ad Ancelotti, però, piace per il 4-3-3 del prossimo anno (se 4-3-3 sarà) Pussetto, argentino dell'Udinese che in Friuli hanno pagato 7 milioni di euro e oggi lo valutano sopra i 25 milioni. De Laurentiis, con Pozzo, fa sempre ottimi affari anche se non tutte le ciambelle escono con il buco".