Kiss Kiss Napoli - Giuntoli attivo sul mercato, tre centrocampisti sul taccuino del ds: piace tanto Soumarè del Lilla

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Dalle informazioni che ho, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è attivo sul mercato ed è alla ricerca di un possibile acquisto. Non vuole farsi trovare impreparato, anzi ha già diverse idee in mente. C’è un giocatore che piace molto al direttore sportivo del Napoli, un classe 1999. Tre in tutto, in caso di 4-3-3: piace molto Sander Berge del Genk, così come Lucas Torreira dell’Arsenal. Ma dalle notizie che ho, c’è un ragazzo di cui Giuntoli ha grande stima: un franco-senegalese classe 1999 che risponde al nome di Soumaré e che gioca nel Lille. Dalle notizie che ho, Soumaré piace moltissimo a Giuntoli e per il cartellino ad oggi non basterebbero venti-ventidue milioni di euro”