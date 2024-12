Calcio e Finanza - L’Atalanta fa il record storico di plusvalenze: 85 milioni nel 2024/25

L’Atalanta ha chiuso il primo trimestre della stagione 2024/25 con un utile di oltre 67 milioni di euro, risultato che emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza. Per il club di Percassi si tratta di un utile in crescita rispetto a quello dello stesso periodo del 2023/24, spinto in particolar modo dalle plusvalenze e dagli incassi legati alla prima fase della nuova Champions. Nel dettaglio, nella stagione 2024/25 la voce plusvalenze ha toccato finora quota 85,9 milioni di euro, il punto più alto mai raggiunto dalla società orobica. Il dato è in miglioramento rispetto al precedente record, i 70,9 milioni di euro della stagione 2023/24. Un risultato che potenzialmente può ancora crescere (c’è tempo fino al 30 giugno 2025) e che è stato spinto dalla cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus, per una plusvalenza pari a 44,5 milioni (la seconda più alta della storia).