Cadena Ser, Garcia: "Ho parlato con l'entourage di James, mi dicono che voglia il Napoli! Costa 42 mln, ma attenti al Manchester United" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - A CN24 live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Tono Garcia, giornalista della radio spagnola, Cadena Ser:

“Al momento il prezzo che fa il Real Madrid per James è di 42 milioni di euro, la cifra che avrebbe dovuto pagare il Bayern per il riscatto. Il Real ha bisogno di vendere e si accontenterebbe di questi soldi. Il Real Madrid vuole puntare su Pogba. James ha mostrato un grande interesse per Napoli, ma c’è anche la possibilità che Florentino Perez possa inserirlo nell’affare col Manchester United per lo stesso Pogba. Il calciatore, dopo la telefonata di Ancelotti, vorrebbe tornare a giocare con un tecnico che ne ha esaltato le qualità ed accetterebbe di buon grado Napoli, preferirebbe l’azzurro anche alla Premier. Ho parlato con l’entourage del calciatore e mi ha detto che vorrebbe proprio il Napoli. Siamo nella fase delle trattative preliminari, non c’è stata offerta ufficiale, si tratta solo di chiacchierate. L’avversario numero uno del Napoli è il Manchester United”.