C'è fermento sull'asse Napoli-Roma: piace Veretout, un altro nome in lista per sostituire Allan

C'è fermento sull'asse Napoli-Roma. Non solo perché domenica ci sarà lo scontro diretto, ma perché gli azzurri fiutano l'affare di mercato come racconta Il Mattino:

"Non è un mistero che piace Veretout che già lo scorso anno era vicinissimo al club azzurro con intesa raggiunta. Tutto dipende da Allan, che stavolta andrà via. Non rientra nei piani di Gattuso e la cosa è evidente. In lista per il centrocampo Kessié del Milan"