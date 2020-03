Bonaventura-Napoli, TuttoSport: piace agli azzurri ma è la Lazio la squadra più interessata. Altre due club italiani su di lui

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi che potrebbero infiammare la sessione estiva di mercato già a partire dalle prossime settimana è quello di Giacomo Bonaventura. Il suo contratto con il Milan, infatti, scadrà questa estate e non ci sono trattative, al momento, per il rinnovo dal momento che la dirigenza rossonera ha intenzione di svecchiare la rosa, inoltre i rapporti con Mino Raiola, suo agente, non sono ottimali ed i tanti infortuni patiti negli ultimi anni rappresentano un aspetto che non può non essere considerato. Su di lui la squadra maggiormente interessata, stando a quanto riportato da "TuttoSport" oggi in edicola, è la Lazio di Lotito, ma occhio anche al Napoli, dove a volerlo c'è il suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Il tutto senza scartare la Roma e la Fiorentina che continuano a muoversi sulle sue tracce. Insomma, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta per l'ex calciatore dell'Atalanta.

Giacomo Bonaventura contro il Napoli