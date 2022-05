Bologna, quale futuro per Arnautovic? Il presidente Saputo ha un'idea per l'austriaco accostato al Napoli

Se dipenderà dal Bologna, Marko Arnautovic resterà fuori dal mercato, perché così vuole anche Joey Saputo, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Bologna, quale futuro per Arnautovic?

Questo vale - per l'attaccante austriaco accostato al Napoli - sia nel caso in cui dovesse rimanere Mihajlovic o nel caso in cui Sinisa non dovesse più essere l’allenatore rossoblù, al di là del contratto fino al 2023:

"Il motivo è uno solo: Arnautovic dovrà continuare a vivere al centro del mondo Bologna e il governo rossoblù farà orecchie da mercante di fronte alle eventuali richieste che dovessero arrivare sul conto dell’attaccante. Al quale starebbero pensando di nuovo anche in Premier League, dopo i 14 gol che Arnautovic ha segnato fin qua nel campionato italiano. Arnautovic resterebbe anche nel caso in cui Sinisa e il Bologna si dovessero separare? Sarà fondamentale l’incontro che dovrebbe esserci nelle prossime ore (probabilmente già oggi) tra il presidente e Mihajlovic"

