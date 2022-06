Oggi è stato il giorno della presentazione di Giovanni Sartori nuovo ds del Bologna dopo l'avventura importante con l'Atalanta. Le sue prime parole sono rivlte al mercato ed in particolare ad Arnautovic.

"Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic. Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai. Si riparte da Arnautovic".