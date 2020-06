TMW - Il Sassuolo fa muro per Boga: rifiutata l'offerta del Napoli. Sul calciatore c'è anche il Borussia Dortmund

Notizie calcio Napoli - L'esterno offensivo del Sassuolo Jeremie Boga fa gola a tante squadre.

Boga-Napoli

"Su tutte, il Napoli, il cui interesse arriva da lontano e i primi contatti risalgono addirittura a gennaio. Anche di recente, il club azzurro ha parlato direttamente col Sassuolo ma la società ha fatto muro, rifiutando proposte che superano per adesso i 20 milioni cash. Il Sassuolo è convinto di poterlo tenere e si è mosso anche il tecnico Roberto De Zerbi" a rivelarlo è la redazione di TMW.

Come riferisce il portale, il Chelsea non sarà un problema: "Secondo le ultime, la società londinese però non muoverà passi ufficiali per riscattare il giocatore che sarà dunque definitivamente del Sassuolo. In caso di una chiamata ufficiale da parte di un club che gioca in Europa, difficilmente potrebbe dire di no. Ne è conscia anche la società emiliana, nonostante stia cercando di convincerlo a restare un anno in più".

CONCORRENZA - "Sul calciatore non c'è solo il Napoli, ma anche il Borussia Dortumund", che ha mosso i primi passi per il calciatore del Sassuolo. La Roma è tirata fuori per la sua grave situazione economica.