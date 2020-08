Boga al Napoli, il Sassuolo ore accetterebbe una parziale contropartita! Ma il fratello-agente vede il Marsiglia

Mercato Napoli ultimissime oggi - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica la SSC Napoli non ha smesso di seguire neanche Boga: il Sassuolo accetterebbe Gennaro Tutino come parziale contropartita (confermata l'esclusiva di CalcioNapoli24) in modo da abbassare il prezzo. Il fratello ( e manager) del 23enne talento nato a Marsiglia incontrerà nei prossimi giorni il club emiliano: senza rinnovo del contratto, come annunciato, sarà addio. Il Napoli aspetta, tanto deve sistemare anche Younes e Lozano. Uno parte, un altro arriva.