Boca Juniors, Angelici: "So che Burdisso ha parlato con Zanetti di Icardi". Nuova pretendente all'argentino?

Calciomercato Napoli - Non solo la Roma, il Napoli e la Juventus. Su Mauro Icardi, fuori dal progetto dell'Inter di Antonio Conte, c'è anche il Boca Juniors che ha appena ufficializzato Daniele De Rossi. Lo ha svelato il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici, che a Radio Cooperativa ha dichiarato:

"Ho saputo che Burdisso (ds del Boca, ndr) ha parlato con Zanetti (vicepresidente dell'Inter, ndr) per conoscere la situazione. Vale la pena chiedere, non ci perdiamo niente"

Nessuna trattativa avviata, quindi, ma solo una richiesta di informazioni da parte della società di Buenos Aires. E intanto il tempo passa e l'Inter non riesce a regalare a Conte gli attaccanti richiesti. Sia Edin Dzeko che Romelu Lukaku sono infatti lontani dall'approdo in nerazzurro. Sevirà per forza di cose un'accelerata nei prossimi giorni.