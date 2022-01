Bild - Mbappe al Real Madrid: guadagnerà 50 milioni l'anno

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Mbappe che lascerà il PSG per firmare con il Real Madrid. Il calciatore guadagnerà 50 milioni di euro l'anno, arriva l'annuncio della Bild.

Mentre in Europa sono ore caldissime per la prossima chiusura del calciomercato invernale, dalla Germania arriva una notizia che potrebbe già sconvolgere il prossimo mercato estivo: stando a quanto riporta l'autorevole quotidiano Bild, infatti, Kylian Mbappé e il Real Madrid avrebbero raggiunto l'accordo definitivo e da giugno l'attaccante del PSG vestirà la camiseta blanca. Operazione a parametro zero per gli spagnoli, che garantiranno alla stella francese uno stipendio annuale da 50 milioni di euro.