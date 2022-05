Big spagnole su Fabian, il Napoli ha già in mente un sostituto

Grana Fabian, in scadenza di contratto e possibile cessione. L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato, al simmit che si è tenuto ieri tra i vertici del calcio Napoli e in particolare sulle strategie di mercato da attuare.

L’altro gioiello azzurro è Fabian Ruiz, anche lui in scadenza 2023 come Koulibaly, quest’estate, quindi, anche per lui sarà quella in cui con il club azzurro dovrà parlare del rinnovo del contratto, altrimenti andrebbe a scadenza.

Il centrocampista spagnolo è seguito dal Real Madrid, allenato da Carlo Ancelotti, che dopo la vittoria della Liga sarà impegnato sabato prossimo nella finale di Champions League contro il Liverpool. E oltre al Real c’è anche l’Atletico di Madrid che segue il centrocampista spagnolo del Napoli, stesso discorso per il Barcellona.

Attenzioni su di lui rivolte dalle big di Spagna, quindi, da capire se arriveranno offerte che andranno poi valutate dal club azzurro. Se dovesse andare via, un’idea per la sua sostituzione è quella di Barak, centrocampista offensivo del Verona.