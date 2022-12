Bereszynski si presenta a Napoli: storia, numero maglia e l'asta di beneficenza

Il Napoli sta chiudendo l'acquisto di Bereszynski per il mercato di gennaio. Un nuovo rinforzo per Luciano Spalletti he potrà contare sul giocatore esperto di difesa che andrà a dare fiato quando possibile a Giovanni Di Lorenzo, visto che da anni non ha un reale sostituto in quel ruolo a parte il giovane Zanoli, che sarà girato in prestito propro alla Samp.

Napoli: arriva Bereszynski, chi è?

Calciomercato Napoli - Napoli è pronta ad accogliere Bereszynski, un altro giocatore polacco che sarà facilitato nell'inserimento della rosa da Piotr Zielinski che da anni vive lo spogliatoio azzurro. Ma Bereszynski è un giocatore esperto di 30 anni ormai e da quasi 6 anni che gioca in Serie A con la maglia della Sampdoria, pronta a lasciare per la grande occasione Napoli che potrebbe essere il coronamento della sua lunga carriera. Il terzino destro nato a Poznan nel 1992 è un giocatore strutturato in maniera importante a livello fisico ed è un grande punto di riferimento per la difesa, non è per niente facile superarlo. Pecca un po' in fase offensiva dove ha segnato soltanto 1 gol in Serie A in 179 presenze, servendo 7 assist e collezionando 39 cartellini gialli e solo 1 rosso.

Bereszynski Napoli

Storia Bereszynski: numero di maglia e dati

Bereszynski nasce in Polonia e inizia lì con il calcio givanile, arrivando in poco tempo nella squadra locale di livello del Lech Poznan. Riesce a mettersi in mostra alla giovane età con un prestito al Warta Poznan per poi tornare al Lech ed essere ceduto dopo solo un anno. E' il Legia Varsavia a puntare su di lui e ci gioca per 4 anni, fino a quando viene poi notato in Serie A dalla Sampdoria. Il Napoli sta andando a chiudere l'affare Bereszynski sapendo di andare a prendere un giocatore forte mentalmente, ma ancor di più un uomo serio che ha lavorato tanto e fatto sacrifici per arrivare ai propri obiettivi senza mai creare nessun tipo di problema in campo e fuori. Con la Samp ha vestito anche più volte la fascia da capitano.

Oltre alle 338 presenze in carriera con i vari club è riuscito ad arrivare ad essere anche un perno fondamentale della Nazionale polacca. Infatti, con la maglia della Polonia ha raggiunto 50 presenze. Sono davvero tantissimi i numeri di maglia cambiati da Bereszynski in carriera tra club e Nazionale, fino agli ultimi usati con più regolarità: 24 con la Sampdoria e il 18 con la Polonia. Il secondo è già usato da Simeone a Napoli e per questo potrebbe optare per il numero che fino a qualche mese fa è stato indossato da anni da Insigne.

Bereszynski

Bereszynski: maglia all'asta per beneficenza

Lo scorso 2021 Bereszynski ha segnato il suo primo gol in Serie A e con la maglia della Sampdoria. Un momento importante, visto che non andava in rete da 7 anni. Per questo motivo il calciatore polacco, molto impegnato nel sociale, ha fatto un'azione importante. Bereszynski ha dato la maglia in beneficenza mettendola all'asta per la Gigi Ghirotti Onlus. Quella con cui ha segnato contro il Cagliari per il primo gol in Serie A.