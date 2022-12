Bereszynski-Napoli, Il Mattino: ieri forte accelerata, definita la formula dell'operazione

Calciomercato Napoli, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino nella mattinata di ieri c'è stata una forte accelerata per l'approdo in azzurro dell'esterno difensivo polacco Bartosz Bereszynski.

Bereszynski Napoli calciomercato

Mercato Napoli-Bereszynski, la formula dell'operazione

Il difensore della Sampdoria, reduce dall'esperienza in Qatar con la propria nazionale, secondo quanto riferisce Il Mattino dovrebbe approdare in prestito al Napoli calcio per sei mesi. Nella trattativa va però inserito anche Alessandro Zanoli che certo non può restare una stagione a fare la riserva di Robocop Giovanni Di Lorenzo.

Proprio nella giornata di ieri Alessandro Moggi, agente del giovane terzino azzurro si è espresso in questi termini ai microfoni della radio ufficiale partenopea.