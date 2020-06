Ansa - Il Napoli sogna Boga e Belotti, Petagna pedina di scambio. Su Koulibaly e Allan...

Il sito dell'Ansa riporta un lungo articolo dedicato al calciomercato della Serie A, con spazio anche per il Napoli. Queste le ultime indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa:

"Il Napoli sogna Boga del Sassuolo (costo 35 milioni) e studia se c'è un modo per arrivare a Belotti, che piace molto a Gattuso: Petagna potrebbe essere la chiave per convincere il Torino.Sempre molto attivo l'Everton, che tratta con la Roma per il prestito di Kean, con il Napoli per prendere Allan mentre non avendo ricevuto risposte per Koulibaly ora punta, su indicazione di Ancelotti, su Thiago Silva, che potrebbe lasciare il Psg".