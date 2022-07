Bargiggia: "Ecco perché è impossibile vedere Ronaldo o Dybala al Napoli, vi spiego"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

Ronaldo e Dybala al Napoli?

"In questa fase non si può commentare una notizia del genere. È stato accostato anche Dybala al club, ma attualmente, tenendo in considerazione il salary cup e conoscendo De Laurentiis, la società non può avvicinarsi al portoghese o a Paulo per gli elevati ingaggi che percepiscono. Sarebbe un paradosso, è uno scenario impossibile".