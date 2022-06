Bargiggia: "Deulofeu ha accettato 2mln di stipendio dal Napoli! Per Ostigard l'affare con il Brighton andrà in porto"

A ‚Äú1 Football Club‚ÄĚ, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, √® intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

Mercato Napoli: Deulofeu, Ostigard, Politano e Demme

Il Napoli è in pressing su Deulofeu, ma pare non sia così vicino: la società ha raggiunto l'accordo con lo spagnolo, ma come procedere la trattativa con l'Udinese?

"Deulofeu sembra che non sia così vicino: in realtà non c'è una trattativa concreta con l'Udinese, nonostante l'accordo di massimo di 2 milioni raggiunto con il giocatore. Non c'è nessuna trattativa in corso con l'Udinese, anche perché la filosofia di De Laurentiis è chiara: entrambe Deulofeu solo se dovesse essere ceduto uno tra Politano e Ounas. Non basterà neppure l'uscita di Mertens per ingaggiare l'ex Milan"

Ostigard invece √® pi√Ļ vicino?

"La trattativa è in fase avanzata, alla fine l'affare con il Brighton andrà in porto, anche se soltanto alle condizioni degli azzurri. Gli inglesi chiedono 6 milioni, ma si sta trattando per trovare un accordo. La sensazione è che comunque Ostigard sarà il quarto difensore della squadra"

Politano e Demme sono in orbita Valencia?

"Il Valencia è interessato a questi due azzurri, ma attualmente non ha i soldi per ingaggiare i giocatori e di conseguenza non ha fatto proposte. Ha una situazione simile al Barcellona. Non ci sono trattative con il Napoli per quanto concerne i calciatori citati"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli