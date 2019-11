Bargiggia: "De Laurentiis vuole Gasperini l'anno prossimo e cedere i ribelli! Se salta Ancelotti occhio a Spalletti"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia, giornalista di Sportmediaset, parla della possibilità di approdo di Gasperini al Napoli nella prossima stagione. Pare che Aurelio De Laurentiis voglia fortemente il tecnico dell'Atalanta. Con l'esonero anticipato di Carlo Ancelotti, invece, ci sarà la possibilità di virare su Luciano Spalletti che tornerebbe in Serie A.

Sportmediaset - Esonero Ancelotti: Gasperini-Napoli, occhio a Spalletti

"De Laurentiis vorrebbe ingaggiare Gasperini per la prossima stagione, cedere i ribelli e ridurre sensibilmente il monte ingaggi. Una rivoluzione mascherata per risparmiare soldi e non farsi criticare dai tifosi. Se salta subito @MrAncelotti occhio a Spalletti". Questa la rivelazione sul calciomercato Napoli del giornalista Mediaset Paolo Bargiggia.