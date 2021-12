Ultime notizie calcio mercato - Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League, utilizzerà la finestra di mercato invernale per regalare a Xavi i rinforzi necessari a rialzare la testa. Il primo sarà Ferran Torres, per il quale è praticamente tutto fatto. Per ottenere le sue prestazioni, infatti, i catalani verseranno nelle casse del Manchester City 55 milioni più 10 di bonus. I blaugrana vorrebbero presentare al pubblico nella mattinata di martedì prossimo, 28 dicembre.