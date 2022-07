Barak al Napoli, operazione da 14 milioni se parte Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli, arriva Barak ma solo se parte Fabian Ruiz. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Napoli può contare su una linea diretta tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Maurizio Setti, patron dell'Hellas Verona: un'arma in più che sta già fruttando per ciò che riguarda l'acquisto di Giovanni Simeone.

Napoli su Barak

Al Napoli, però, piace anche Antonin Barak: è lui il prescelto per sostituire l'eventuale partenza di Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Per il Napoli potrebbe essere l'ultima occasione di guadagnare dalla cessione di Fabian e se alla fine questa ipotesi dovesse concretizzarsi, il club partenopeo punterebbe tutto su Barak.

Barak

La discussione col Verona è già in corso. L'offerta del Napoli per Barak, secondo il Corriere, può arrivare fino a 14 milioni di euro, ma solo se Fabian andrà via.