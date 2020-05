Azmoun, l'intermediario: "Non c’è mai stata una vera accelerata da parte del Napoli! Gradimento sì, ma non ci sono i requisiti per un trasferimento"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato agente di calciatori ed intermediario della trattativa Azmoun Vincenzo Morabito, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La scelta di Dries Mertens di restare a Napoli? Io credo che già s’era capito verso Natale che da parte del calciatore ci fosse la volontà di rimanere: si fecero avanti dei club importanti come il Chelsea, che già al gennaio avrebbe voluto acquistarlo.

La trattativa poi è continuata, Lampard parlava di continuo con Dries prima che si muovesse anche l’Inter. Adesso rimarrà a Napoli e sono tutti contenti, trovare un attaccante come Mertens è comunque difficile.

Il discorso Chelsea era legato a Giroud, Lampard si voleva cautelare con Mertens: quando un giocatore riceve telefonate da un allenatore che rappresenta un pezzo di storia della Premier, educato e per bene...

Azmoun? Non c’è mai stata una vera accelerata da parte del Napoli per Sardar, è un gradimento per un calciatore che può trovarsi in una lista di obiettivi. Ma poi bisogna verificarne l’accessibilità, se dovessi scommettere direi che non ci sono i requisiti per arrivare a Napoli perchè non c’è una trattativa”