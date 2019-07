Auriemma su Tuttosport: "L'affare James-Napoli si farà: le due date della possibile chiusura"

Si avvicina il colpo James Rodriguez per il Napoli. Ecco le ultime di Raffaele AUriemma sulle pagine di Tuttosport: "Una voglia sfrenata di punta centrale. Ce l’ha Aurelio De Laurentiis e ha contagiato pure Carlo Ancelotti, ormai rasserenato dall’arrivo prossimo del suo pupillo James Rodriguez. E’ solo questione di tempi da maturare, con il Real Madrid che vuole prima capire se ci saranno club disposti ad acquistare il colombiano a prezzo pieno, per poi decidersi a girarlo in prestito al Napoli. Insomma, si farà, chissà se entro fine mese, oppure a inizio agosto, magari in tempo per la doppia sfida americana contro il Barcellona".