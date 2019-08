Auriemma su Tuttosport: "Icardi-Napoli, fino a stasera sarà ancora tutto possibile: trattativa gradita a Marotta"

Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport fa il punto della situazione sul calciomercato in entrata del Napoli: "Anche Ancelotti ha proseguito il suo tour campano nei post chic del food, recandosi nel covo di Alfonso Iaccarino, due stelle Michelin con il suo ristorante “Don Alfonso” a Sant’Agata sui Due Golfi. Certamente don Alfonso gli avrà chiesto se alla fine arriverà Mauro Icardi e la risposta sarà stata interlocutoria, anche perché fino a questa sera tutto sarà ancora possibile, purché lo voglia Icardi. De Laurentiis ci sta provando ancora, soprattutto con l'Inter per conoscere gli sviluppi di una cessione che sarebbe gradita anche allo stesso dg Marotta. Ed è proprio per questa ragione che De Laurentiis ancora non ha messo sotto contratto Llorente, spostando il giorno della firma a domani. Quando si saprà tutta la verità su Icardi".