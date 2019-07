Filipe Luis, terzino dell'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista a Marca dove ha parlato anche della possibilità che james Rodriguez possa diventare suo prossimo compagno di squadra: "Avere uno come lui in squadra sarebbe molto positivo, anzi: non sarebbe affatto male. Chiunque verrà sarà in grado di darci una mano, ma James sarebbe spettacolare"