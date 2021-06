Atalanta, assalto a Thorsby: distanza con la Sampdoria pronta ad essere ridotta, contatti continui

Calciomercato Napoli - L'Atalanta fa sul serio per Morten Thorsby. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini avrebbe infatti bisogno di qualcuno che, all’occorrenza, faccia rifiatare uno tra Remo Freuler e Marten De Roon. Nella lista di Giovanni Sartori c'è anche il centrocampista norvegese della Sampdoria che piace anche al Napoli. La Samp chiede 15 milioni per Thorsby e l'Atalanta è ferma a 7, contatti preliminari e continui tra le parti che potrebbero venirsi incontro per trovare l'intesa giusta.