As - Napoli su Jovic se salta Osimhen: ADL attenderà ancora pochi giorni, ha già incontrato Ramadani

Ultime calcio Napoli - Il Napoli nella prossima settimana potrebbe tornare per Luka Jovic. Ieri il club azzurro ha incontrato Fali Ramadani, agente del calciatore in forza al Real madrid.

Jovic

Napoli su Jovic se salta Osimhen

Come riporta As, Jovic è considerato la prima alternativa a Victor Osimhen, qualora non si concretizzasse l'acquisto. De Laurentiis ha già un accordo con Gerard López, presidente del Lille 50 milioni di euro e, forse, l'inserimento di Ounas (valutato intorno ai 25 mln). Il Napoli aspetterà ancora qualche giorno e se alla fine non sarà possibile ottenere il nigeriano, inizieranno a negoziare con Jovic. Il team partenopeo ha bisogno di un sostituto di Arkadiusz Milik.