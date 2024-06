AS - Napoli, accelerata per Rafa Marin: il Real Madrid inserisce l'opzione di recompra nell'affare

Calciomercato SSC Napoli - Mirko Calemme, corrispondente in Italia per AS, ha aggiornato sulla trattativa Rafa Marin-Napoli via X:

"Il Napoli va forte su Rafa Marin. Sul difensore spagnolo c'è anche l'interesse del Milan e del Bayer Leverkusen, ma gli azzurri spingono: il ds Manna lo segue da tempo e tenta l'accelerata. Il Real Madrid vuole tenere in ogni caso il controllo sul giocatore, sul quale punta molto, e l'operazione si effettuerebbe sul modello Brahim: trasferimento con opzione di recompra. Rafa Marin non esclude Buongiorno: la volontà del Napoli è chiudere il doppio colpo".