AS, Maroto a CN24: "Rafa Marìn sarà il nuovo Sergio Ramos, è fortissimo! Su Morata ed Hermoso al Napoli..."

Ultime notizie Napoli¬†-¬†Joaquin Maroto, giornalista di Diario AS, √® intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‚ÄėCalcio Napoli 24 Live‚Äô trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

‚ÄúItalia un lupo travestito da pecora? Si √® vero (ride, ndr). Stasera sar√† una partita molto equilibrata tra Italia e Spagna, ma entrambe vorranno vincere perch√® si garantirebbero il primo posto nel girone. Mi aspetto una Spagna che non cambier√† molto in termini di formazione, si va verso la conferma della formazione vista all‚Äôesordio contro la Croazia oppure l‚Äôingresso di Grimaldo al posto di Cucurella‚ÄĚ. Morata in orbita Napoli? Il Napoli √® una squadra che in Spagna viene seguita molto, anche Rafa Marin √® un ottimo calciatore. Morata √® sposato con un‚Äôitaliana e conosce bene il paese. Napoli poi √® molto simile alla Spagna, l‚ÄôAtletico Madrid vuole cederlo e quindi pu√≤ essere una possibilit√†. Su Rafa Marin aggiunge: ‚ÄúE‚Äô il nuovo Sergio Ramos, un difensore fortissimo. Come difensore e marcatore gli do un 10, tra i migliori al mondo. E‚Äô forte sulla palla, in marcatura, √® alto ed al Napoli se trova posto potr√† fare benissimo‚ÄĚ. Su Mario Hermoso: ‚ÄúNon ha rinnovato con l‚ÄôAtletico perch√® gli spagnoli hanno cercato un calciatore simile sul mercato e per questo lui si √® arrabbiato‚ÄĚ.