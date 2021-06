As, Juan: "Interesse concreto di Ancelotti e del Real Madrid per Fabian Ruiz e Lozano, il club spagnolo però non può permetterseli quest'anno"

Calciomercato Napoli - Manu De Juan è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Interesse molto concreto di Ancelotti per Fabian Ruiz. Il Real Madrid lo segue da tempo, ma è difficile un trasferimento in questa sessione di mercato perché il Real Madrid non ha molta disponibilità economica e se farà un investimento sarà per Mbappe. Lozano è un altro calciatore seguito da Ancelotti al Real Madrid".