As - Insigne-Toronto: accordo stellare, 15 milioni per 5 anni

Ultimissime notizie di calciomercato per quanto riguarda il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto in MLS. Perché il capitano del Napoli è pronto a dire addio per cifre stellari.

Insigne al Toronto e via da Napoli. L'annuncio del quotidiano spagnolo AS:

Il Napoli sta provando con tutti i mezzi a rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne ma c'è il Toronto. Il club azzurro non è disposto a raggiungere l'intesa sulle cifre economiche, questo li mette in una situazione molto difficile e potrebbe rischiare di perdere il giocatore la prossima estate a zero. Il capitano del Napoli potrebbe andare gratis del Toronto in MLS.

Secondo il quotidiano AS, Insigne è nell'agenda del Toronto FC, che è disposto a offrirgli un contratto ricco per gli ultimi anni di carriera, molto più alto di quello che il Napoli offre per continuare al Maradona. Il club italiano ha offerto un rinnovo al ribasso: dai cinque milioni di euro attuali, a 3,5 e alcune variabili difficilmente realizzabili legati ai bonus.

Lorenzo Insigne sembra disposto a cambiare maglia e unirsi al Toronto che gli offre un contratto ricchissimo. Si parla che ci sarebbe già un principio di accordo tra Insigne e Toronto per le prossime 5 stagioni a 15 milioni di euro l'anno.