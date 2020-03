Ultimissime Napoli - Arrivano conferme dalla Spagna sull'interesse del Napoli per Jovic del Real Madrid. Secondo AS, gli azzurri sono fortemente convinti che l'attaccante sia il rinforzo ideale per sostituire Milik la prossima stagione. Per i colleghi spagnoli, De Laurentiis avrebbe anche incassato il gradimento di Jonis al trasferimento. I Blancos potrebbero aprire ad una cessione in prestito oppure con recompra. Il Napoli però vorrebbe puntare ad un acquisto a titolo definitivo.