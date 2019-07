AS, Forjanes: "James-Atletico, tutto saltato dopo il derby perso dal Real. Non credo che alla fine resterà a Madrid..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlos Forjanes, giornalista di As

“E’ difficile sapere dove sta la verità sull’affare James Rodriguez perché il Real Madrid ogni giorno si chiede cose sia meglio fare. Florentino prima voleva venderlo al Napoli, poi quando ha capito che voleva prenderlo solo in prestito è spuntato l’Atletico che poteva essere un’opportunità, tutto è saltato dopo quel risultato roboante. Il Real non rinforzare i cugini tanto odiati, sportivamente parlando. Al momento sembra che il Real possa tenere James, ma sono certo che qualcosa può succedere. Il Real Madrid deve provare ad incassare il più possibile per compensare i 300 milioni spesi in uscita: Bale potrebbe andare in Cina a costo 0 o restare addirittura a Madrid e per questo il club vuole vedere James ad almeno 45 milioni per fare cassa. Alla fine, credo che James non resterà a Madrid.

Il Real va avanti con Zidane che ha la fiducia del club. C’è il mercato ancora in ballo e alla luce delle pretese del tecnico, ad inizio anno sarà già sul banco degli imputati. Florentino potrebbe anche cambiare allentore se le cose non dovessero andare bene più avanti, al moneto però c’è fiducia in Zidane”.