AS, Calemme: "Llorente vuole restare al Napoli, Lobotka incedibile per il Celta Vigo. Su Fabian..."

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Real Madrid nella persona di Florentino adora Fabian, il patron lo ritiene l'uomo giusto per il futuro del suo centrocampo. Loro hanno negli occhi le straordinarie prestazioni con la maglia della Nazionale".

"Llorente? L'Inter lo voleva anche in estate, bravo il Napoli a strapparlo alla concorrenza. Il Napoli deve valutare, l'idea dello scambio con Politano potrebbe avere un senso se gli azzurri reputano Mertens prima punta. Llorente a Napoli sta benissimo, sarebbe felice di restarci".

"Lobotka è un giocatore importante per il Celta Vigo e il club non vorrebbe cederlo perché deve salvarsi. E' un club ricco quindi non ha bisogno di cedere, poi bisogna vedere come si muoverà l'agente".

"Dani Olmo? Calciatore straordinario, centrocampista che ha piedi spagnoli e bravo tatticamente. Io lo vedo più come trequartista, sarebbe a prescindere dal ruolo sarebbe un grande colpo".