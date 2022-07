UFFICIALE - Niente Arsenal per Osimhen: i Gunners annunciano il nuovo centravanti

Calciomercato Napoli. Non sarà l'Arsenal (almeno per quest'anno) la prossima destinazione di Victor Osimhen. I Gunners avevano provato a convincere il Napoli con circa 60 milioni, rispediti però al mittente da De Laurentiis. Per questo motivo il club inglese ha cambiato obiettivo puntando tutto su Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus Arsenal

Osimhen, niente Arsenal: ufficiale Gabriel Jesus

Mancava soltanto l'ufficialità, adesso è arrivata anche quella. Gabriel Jesus è un nuovo giocatore dell'Arsenal, che ha appena annunciato il suo acquisto a titolo definitivo dal Manchester City per circa 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro).