Lozano arriva in Italia! Volo per Fiumicino in serata, poi raggiungerà subito Napoli per mettersi al servizio di Ancelotti

Calciomercato Napoli - Stasera sbarcherà a Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura, in attesa dell'annuncio ufficiale. Chi? L'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Lozano-Napoli, domani le visite mediche