Venerato a CN24: "Milik rinnova con il Napoli, entro un mese l'annuncio! La società l'ha rassicurato sul volere di Ancelotti"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it in merito alle evoluzioni delle trattative nel calciomercato della SSC Napoli, con un riferimento preciso e specifico da fare a proposito del bomber Arek Milik, tanto chiacchierato in chiave mercato eppure vicino alla conferma in azzurro per volontà dei dirigenti ed anche di Carlo Ancelotti:

Milik rinnovo

"Prosegue il rapporto tra Milik e il Napoli. Entro fine settembre il Napoli conta di annunciare il rinnovo del polacco per i prossimi 5 anni. Base economica di 3.5 miloni netti a stagione. Avviati i contatti con il suo entourage per mettere nero su bianco. Rassicurato l'attaccante. Rientra a pieno titolo nei programmi di Carlo Ancelotti".