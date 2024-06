Ansa - PSG tentato dalla coppia Osimhen-Kvaratskhelia, ma l'Arsenal ci prova con uno scambio

Calciomercato Napoli - Il Paris Saint Germain vuole acquistare la coppia Osimhen-Kvaratskhelia dal Napoli per dimenticare l'addio di Mbappe e occhio a quello che può accadere da un momento all'altro, perché ora anche l'Arsenal ci prova per l'attaccante nigeriano.

Calciomercato: asta PSG-Arsenal per Osimhen

Secondo le ultime notizie dell'Ansa c'è il Paris Saint Germain che sembra tentato di ricostruire la coppia di star dello scudetto del Napoli, provando anche a investire oltre 100 milioni per Kvaratskhelia, e pagando la clausola di Osimhen.

Ma l'offerta per Osimhen non sarebbe ancora giunta al Napoli, che invece prova a resistere all'assalto all'esterno sinistro georgiano. Per il nigeriano c'è ora pure l'interessamento dell'Arsenal, che propone di inserire Emile Smith Rowe per abbassare la super clausola di Osimhen. Il Napoli attende che le offerte diventino reali, intanto prepara il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia.