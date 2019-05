Cm.Com - Ancelotti scende in campo per il calciomercato: colloqui con Mendes, si punta James Rodriguez

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti scende in campo di persona per costruire il Napoli della prossima stagione. Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, il tecnico della SSC Napoli ha avuto colloqui nelle scorse ore con il potente agente Jorge Mendes. Il rapporto tra i due è datato e sempre improntato alla grande cordialità e anche alla disponibilità che Mendes sta dimostrando anche con il club partenopeo, come nella gestione di Ghoulam. IIl terzino algerino infatti ha rinunciato alla Coppa d'Africa che inizierà nei prossimi giorni per tornare al meglio nella prossima stagione ed essere presente fin da subito al ritiro di Dimaro.

Calciomercato.com - Ancelotti-Mendes, si punta James Rodriguez

Calciomercato Napoli - Come riportato da Cm.Com, è ancora top secret il contenuto del colloquio tra Ancelotti e Mendes, ma dalla Spagna rimbalza subito una prima voce di mercato che riguarda il Napoli. Secondo il quotidiano Marca, infatti, Carlo Ancelotti sta sondando la possibilità di una prima offerta concreta per James Rodriguez di ritorno al Real Madrid dopo la fine del prestito biennale con il Bayern Monaco. Il colombiano è uno dei pupilli della squadra gestita da Mendes, anche se il Real valuta il calciatore circa 70 milioni di euro.