Amrabat-Napoli, Sportitalia: entro martedì incontro con gli agenti, gli azzurri vogliono chiudere

Ultime notizie mercato Napoli - E' noto l'interesse del Napoli nei confronti di Sofyan Amrabat, così come sono note le difficoltà riscontrate dal club azzurro per chiudere questa operazione per delle differenza tra domanda ed offerta tra la società partenopea ed il calciatore. A tal proposito arrivano delle notizie da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio portale. Entro martedì, infatti, ci sarà un incontro tra la dirigenza partenopea e gli agenti del ragazzo per cercare di trovare la quadratura del cerchio. Uno dei motivi del contendere è l'inserimento di una clausola nel nuovo contratto ma il Napoli ha voglia di chiudere. L'inter oggi risulta essere defilata, mentre la Fiorentina, che non accetterebbe clausole, sa di dover aspettare gli azzurri ma sono pronti ad intervenire in caso di nuovi, e magari definitivi, intoppi.

Amrabat Napoli