Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha commentato su Twitter lo sviluppo della trattativa tra Napoli e Real Madrid per portare in azzurro James Rodriguez:

"Napoli-James. Si fa. Ma resto sulla mia linea. Non credo proprio che ci sia una conclusione a breve. È una trattativa lunga e complessa. Il Napoli alla fine porterà il colombiano in maglia azzurra. Ma i tempi, al contrario di quanto sento e leggo, saranno lunghi. Keep calm!".