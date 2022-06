Calciomercato Napoli - Carlo Alvino, ha ribadito e confermato sui social la richiesta di Mertens al Napoli per rinnovare il contratto svelando le cifre: “Che piaccia o no e senza passare per il megafono di una o dell’altra parte ribadisco che fonte Napoli ufficiale la richiesta di Mertens è di 4 milioni netti per un anno ovvero circa 7,5 lordi. Più bonus e commissioni. La mail non si presta ad interpretazioni”.