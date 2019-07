Secolo XIX - Almendra-Napoli, spunta l'idea di una sinergia con la Sampdoria per l'argentino: i dettagli

Notizie mercato SSC Napoli - Il nome di Augustin Almendra è da tempo sui taccuini del club azzurro: il centrocampista classe 2000 del Boca Juniors è stato attenzionato da tempo dal ds Cristiano Giuntoli, ma la differenza di valutazione con il club argentino ha momentaneamente frenato l'affare. Sul giocatore ci sono diversi club europei, con il Napoli che tuttavia resta in corsa ed aspetta il momento giusto per approfondire il discorso.

Augustin Almendra

Almendra-Napoli, possibile trattativa allargata con la Sampdoria

Secondo quanto riportato dai colleghi del Secolo XIX, il Napoli starebbe pensando ad una novità pur di riuscire ad accaparrarsi il giovane talento sudamericano: da Genova riportano di una possibile sinergia con la Sampdoria nella trattativa con il Boca Juniors. Gli azzurri, infatti, potrebbero decidere di "parcheggiare" il ragazzo per una stagione ai blucerchiati, per poi far tornare Almendra alla base direttamente tra una stagione.