CorSport - Almendra-Napoli, più di 10mln di differenza tra offerta e richiesta! Si continua a trattare col Boca Juniors

Notizie calcio Napoli - Agustin Almendra, centrocampista argentino del Boca Juniors, piace molto al Napoli ma non è detto che in sede di calciomercato sia certo il suo arrivo all'ombra del Vesuvio. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, prosegue la trattativa tra il club di Aurelio De Laurentiis e la società argentina.

Almendra-Napoli, si tratta col Boca Juniors