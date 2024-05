Allenatore Napoli, Gasperini ha confermato due cose: c'entra Conte

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione per ripartire con un nuovo progetto. Perché la società partenopea ora dovrà fare le cose diversamente e c'è aria di rivoluzione. Per il ruolo di allenatore del Napoli i nomi di Conte, Gasperini, Pioli e Italiano sono quelli candidati e forti al momento.

Allenatore Napoli: Gasperini ha confermato

Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto intendere che i contatti con il Napoli sono reali e concreti:

"Se resto all'Atalanta? Sto in una situazione difficile, come se mi trovassi con una moglie con due figli e davanti si presentasse una donna bellissima. Quando decido? Queste cose si decidono in breve".

Due gli indizi quindi confermati da Gasperini per il prossimo allenatore del Napoli:

L'offerta del Napoli c'è e attende una sua risposta, è quindi lui la prima scelta. Antonio Conte può essere saltato definitivamente o è scalato indietro a Gasperini.

La decisione di Gasperini arriverà già nelle prossime ore ma, secondo le sue dichiarazioni, pare che il tecnico (legato all'Atalanta ancora 1 anno, scadenza 2025) sia lusingato dal Napoli ma abbia intenzione di restare a Bergamo ancora.

A quel punto il Napoli, perso Gasperini, difficile possa virare di nuovo su Antonio Conte e a quel punto potrebbero restare solo Italiano e Pioli come scelte.